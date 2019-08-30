Крупнейшие российские города столкнулись этим летом с массовыми акциями протеста. Несанкционированные митинг на проспекте Сахарова 20 июля, шествие у мэрии 27 июля, а также акции 3 августа в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидается, что 31 августа в столице будет новый оппозиционный митинг против политических репрессий и решений Окружной избирательной комиссии о недопуске кандидатов на выборы.

Российские силовики при разгоне толпы руководствуются конвенцией об «Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка», а также кодексом «Поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка», принятых ООН. Документы направлены на внедрение в практику правоохранительных органов ненасильственных методов воздействия. Учёные учитывают это в своих изобретениях. О самых интересных из них — в материале News.ru.

1. Разрывные футбольные мячи

Разрывные снаряды предназначены для «сдерживания и рассеивания агрессивной толпы». Это эластичные, сверхнизкоскоростные, полые шары, эллипсоиды или цилиндры. Такой снаряд, пишут разработчики, может быть выполнен в виде футбольного или волейбольного мяча. Или ему можно придать форму бутылки.

Сергей Ведяшкин/АГН

Внутри не взрывчатые вещества, а несмываемая краска или дымообразующий заряд. По «нарушителям спокойствия» ведётся преимущественно акустический или зрительный «удар». Авторы допускают, что шары непосредственно перед метанием можно начинить и взрывчатой газовой смесью. При разрыве это приведёт к небольшим травмам, гематомам у митингующих.

Воздействие производится в режиме, имитирующем режим артиллерийской стрельбы MRSI «шквал огня», — отмечают разработчики.

Стрельба идёт из станка или лафета с бесствольным или ствольным механическим метателем.

2. Устрашающая граната с щупальцами

«Нелетальная граната пространственного воздействия», то есть несмертельного назначения, с пониженной травмоопасностью способна разогнать агрессивную толпу на большой площади. Внутри неё нет взрывоопасных пиротехнических составов, осколков и т.д. Гранаты можно снабдить электронным взрывателем с радиоуправлением.

Авторы отмечают, что в Европе и США полицейские уже переходят от боеприпасов светозвукового действия к технологиям Compact Non-Lethal Non-Pyrotechnic Flash-Bang Technologies. Дело в том, что светозвуковые гранаты травмоопасны на расстоянии 2-5 метров и особенно — при попадании в голову. Полицейские могут задеть и случайных прохожих. Взрыв приводит иногда к раздроблению и отрыву конечностей, контузии, перелому рёбер, разрыву почек, сотрясению мозга, слепоте. Поэтому силовики стараются использовать светозвуковые снаряды меньше, опасаясь административной и уголовной ответственности. Наконец, такие гранаты дороги.

После падения на землю предложенная инновационная граната начинает развёртку рукавов в форме звёзды или спирали. Внутри рукавов — лучей — газовоздушная смесь. Можно проводить в действие все лучи одновременно или по очереди.

Развертывание рукавов гранаты с их хаотическим распрямлением и выбрасыванием в стороны рукавов, напоминающих щупальца монстра, должно вызывать у агрессивной толпы дополнительный синергетический эффект боязни гранаты и стремление как можно быстрее покинуть место развертывания рукавов гранаты до их подрыва, — отмечают изобретатели.

Изделие позволяет маркировать нарушителя жидким несмываемым составом или красителем в виде пудры. Для этого нужно поместить необходимые вещества в «щупальца монстра». Кроме того, рукава уложены поверх корпуса гранаты, что делает её наружную поверхность мягкой. Это снижает вероятность травм у митингующих.

3. Способ борьбы с "Майданом" при помощи воздушно-реактивного двигателя

Способ борьбы с агрессивной толпой предполагает установку на «КамАЗ» или кузов-прицеп воздушно-реактивного двигателя с устройством введения в его выходной тракт песка, молотой глины, мела, цемента, резиновой крошки, направленных в сторону протестующих.

На изобретателей оказали влияние немецкие разработки 1930-х годов, в частности первое применение водомётов для разгона толпы. Данные технологии усложнялись и вскоре появились автомобили, для борьбы с недовольными с помощью мощных водомётов. В 1970-х годах власти Северной Ирландии впервые применили для разгона митингующих воду с красителями и раздражающими веществами.

Применять водомёты в РФ мешает, во-первых, высокая опасность переохлаждения людей, попавших под ледяную струю в зимнее время. Кроме того, струя воды на близком расстоянии может причинить травму протестующим. Наконец, техника в холодное время года может замёрзнуть. Да и работает она короткое время, всего 5-8 минут. А автомобиль с водяной пушкой невозможно защитить от метаемых предметов со стороны протестующих.

oruzhie.info

Способ учитывает все предшествующие полицейские наработки и предполагает тройное воздействие на толпу. Во-первых, мощный поток газа, во-вторых, громкий звук двигателя. Наконец, его мощный воздушный поток посылает в митингующих различные предметы.

Для точной стрельбы выходной тракт воздушно-реактивного двигателя должен иметь форму сопла. Стрельба может продолжаться несколько часов при «малом газе». А для буйных протестующих необходим «полный газ», максимальные обороты турбины. Такой поток работает около 10 минут, но вполне может сдуть протестующих. Наиболее жёсткий режим разгона предполагает ввод в воздушный поток пыли. Это создаст ощущение песчаной бури.

Кроме того, предлагаемое устройство путем механического сдувания может выполнять функцию удаления с пути собственного движения механических преград и временных легких сооружений, очистки площадей от сора и грязи оставленного неадекватными агрессивными личностями, — говорят изобретатели.

4. Полицейская дубинка для защиты от митингующих

Дубинка для полицейских создана для обороны от нарушителей общественного порядка. Предложение по усовершенствованию этого широко известного полицейского инструмента состоит в том, что внутри полого корпуса дубинки размещен грузик. При помощи пружины он перемещается к рукоятке и обратно. Такое изделие позволяет увеличить скорость ударов по митингующим непосредственно в момент разгона протестов на 20% за счет подвода энергии от дополнительного источника.

Сергей Лантюхов/News.ru

5. Охотничье оружие против протестов

Для разгона митингов предложено использовать охотничьи карабины. Речь идёт о боеприпасе гладкоствольных ружей, патронах нелетального действия. Метод применяется при самообороне силовиков от митингующего, «обездвиживая его и приводя в замешательство, необходимые для захвата и нейтрализации».

Frank Molter/Global Look Press

Предложенный патрон имеет повышенную прицельную дальность и кучность боя и вызывает у протестующих болевой шок. Тем не менее, пуля не проникает в тело нарушителя и малотравматична. Авторы предложили наполнять патроны элементами из резины.

6. Электрошоковый щит

Спецщит с крепящимся к нему электрошоковым модулем защитит стражей порядка: в случае контакта протестующие получают удар тока высокого напряжения.

Устройство представляет собой новое поколение «щитов» и создано для контроля агрессивно настроенных митингующих и для защиты личного состава от уличного оружия. Электрошоковые щиты можно использовать и как заграждение охраняемых объектов.

zabez.ru

В модуль встроена спутниковая связь, модуль Wi-Fi, фонарик, видеокамера, а также блок идентификации: в случае захвата митингующими электрошокер блокируется. Полицейский может вручную включать высоковольтное воздействие.

Авторы изобретения указывают, что «щит» удобен в использовании, крепится на локоть. Это увеличивает манёвренность подразделений силовиков.

7. Антимайданный лазерный дальномер

Как указывают разработчики, их инновационный патрон для стрелкового оружия «очистит здания, территории от противника и мирного населения без нанесения ущерба людям, точечной доставки химической смеси для поражения отдельных правонарушителей в условиях городской застройки».

В оболочке пули находится парашют со стальными стропами, который снижает её скорость при подлёте к цели. С помощью лазерного дальномера определяется расстояние до обстреливаемого объекта. Информация поступает на электронный модуль, который рассчитывает время раскрытия парашюта. Он раскрывается, скорость пули резко падает и поражение митингующих проходит без летальных травм.