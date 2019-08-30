Крупнейшие российские города столкнулись этим летом с массовыми акциями протеста. Несанкционированные митинг на проспекте Сахарова 20 июля, шествие у мэрии 27 июля, а также акции 3 августа в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидается, что 31 августа в столице будет новый оппозиционный митинг против политических репрессий и решений Окружной избирательной комиссии о недопуске кандидатов на выборы.
Российские силовики при разгоне толпы руководствуются конвенцией об «Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка», а также кодексом «Поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка», принятых ООН. Документы направлены на внедрение в практику правоохранительных органов ненасильственных методов воздействия. Учёные учитывают это в своих изобретениях. О самых интересных из них — в материале News.ru.
1. Разрывные футбольные мячи
Разрывные снаряды предназначены для «сдерживания и рассеивания агрессивной толпы». Это эластичные, сверхнизкоскоростные, полые шары, эллипсоиды или цилиндры. Такой снаряд, пишут разработчики, может быть выполнен в виде футбольного или волейбольного мяча. Или ему можно придать форму бутылки.
Внутри не взрывчатые вещества, а несмываемая краска или дымообразующий заряд. По «нарушителям спокойствия» ведётся преимущественно акустический или зрительный «удар». Авторы допускают, что шары непосредственно перед метанием можно начинить и взрывчатой газовой смесью. При разрыве это приведёт к небольшим травмам, гематомам у митингующих.
Воздействие производится в режиме, имитирующем режим артиллерийской стрельбы MRSI «шквал огня», — отмечают разработчики.
Стрельба идёт из станка или лафета с бесствольным или ствольным механическим метателем.
2. Устрашающая граната с щупальцами
«Нелетальная граната пространственного воздействия», то есть несмертельного назначения, с пониженной травмоопасностью способна разогнать агрессивную толпу на большой площади. Внутри неё нет взрывоопасных пиротехнических составов, осколков и т.д. Гранаты можно снабдить электронным взрывателем с радиоуправлением.
Авторы отмечают, что в Европе и США полицейские уже переходят от боеприпасов светозвукового действия к технологиям Compact Non-Lethal Non-Pyrotechnic Flash-Bang Technologies. Дело в том, что светозвуковые гранаты травмоопасны на расстоянии 2-5 метров и особенно — при попадании в голову. Полицейские могут задеть и случайных прохожих. Взрыв приводит иногда к раздроблению и отрыву конечностей, контузии, перелому рёбер, разрыву почек, сотрясению мозга, слепоте. Поэтому силовики стараются использовать светозвуковые снаряды меньше, опасаясь административной и уголовной ответственности. Наконец, такие гранаты дороги.
После падения на землю предложенная инновационная граната начинает развёртку рукавов в форме звёзды или спирали. Внутри рукавов — лучей — газовоздушная смесь. Можно проводить в действие все лучи одновременно или по очереди.
Развертывание рукавов гранаты с их хаотическим распрямлением и выбрасыванием в стороны рукавов, напоминающих щупальца монстра, должно вызывать у агрессивной толпы дополнительный синергетический эффект боязни гранаты и стремление как можно быстрее покинуть место развертывания рукавов гранаты до их подрыва, — отмечают изобретатели.
Изделие позволяет маркировать нарушителя жидким несмываемым составом или красителем в виде пудры. Для этого нужно поместить необходимые вещества в «щупальца монстра». Кроме того, рукава уложены поверх корпуса гранаты, что делает её наружную поверхность мягкой. Это снижает вероятность травм у митингующих.
3. Способ борьбы с "Майданом" при помощи воздушно-реактивного двигателя
Способ борьбы с агрессивной толпой предполагает установку на «КамАЗ» или кузов-прицеп воздушно-реактивного двигателя с устройством введения в его выходной тракт песка, молотой глины, мела, цемента, резиновой крошки, направленных в сторону протестующих.
На изобретателей оказали влияние немецкие разработки 1930-х годов, в частности первое применение водомётов для разгона толпы. Данные технологии усложнялись и вскоре появились автомобили, для борьбы с недовольными с помощью мощных водомётов. В 1970-х годах власти Северной Ирландии впервые применили для разгона митингующих воду с красителями и раздражающими веществами.
Применять водомёты в РФ мешает, во-первых, высокая опасность переохлаждения людей, попавших под ледяную струю в зимнее время. Кроме того, струя воды на близком расстоянии может причинить травму протестующим. Наконец, техника в холодное время года может замёрзнуть. Да и работает она короткое время, всего 5-8 минут. А автомобиль с водяной пушкой невозможно защитить от метаемых предметов со стороны протестующих.
Способ учитывает все предшествующие полицейские наработки и предполагает тройное воздействие на толпу. Во-первых, мощный поток газа, во-вторых, громкий звук двигателя. Наконец, его мощный воздушный поток посылает в митингующих различные предметы.
Для точной стрельбы выходной тракт воздушно-реактивного двигателя должен иметь форму сопла. Стрельба может продолжаться несколько часов при «малом газе». А для буйных протестующих необходим «полный газ», максимальные обороты турбины. Такой поток работает около 10 минут, но вполне может сдуть протестующих. Наиболее жёсткий режим разгона предполагает ввод в воздушный поток пыли. Это создаст ощущение песчаной бури.
Кроме того, предлагаемое устройство путем механического сдувания может выполнять функцию удаления с пути собственного движения механических преград и временных легких сооружений, очистки площадей от сора и грязи оставленного неадекватными агрессивными личностями, — говорят изобретатели.
4. Полицейская дубинка для защиты от митингующих
Дубинка для полицейских создана для обороны от нарушителей общественного порядка. Предложение по усовершенствованию этого широко известного полицейского инструмента состоит в том, что внутри полого корпуса дубинки размещен грузик. При помощи пружины он перемещается к рукоятке и обратно. Такое изделие позволяет увеличить скорость ударов по митингующим непосредственно в момент разгона протестов на 20% за счет подвода энергии от дополнительного источника.
5. Охотничье оружие против протестов
Для разгона митингов предложено использовать охотничьи карабины. Речь идёт о боеприпасе гладкоствольных ружей, патронах нелетального действия. Метод применяется при самообороне силовиков от митингующего, «обездвиживая его и приводя в замешательство, необходимые для захвата и нейтрализации».
Предложенный патрон имеет повышенную прицельную дальность и кучность боя и вызывает у протестующих болевой шок. Тем не менее, пуля не проникает в тело нарушителя и малотравматична. Авторы предложили наполнять патроны элементами из резины.
6. Электрошоковый щит
Спецщит с крепящимся к нему электрошоковым модулем защитит стражей порядка: в случае контакта протестующие получают удар тока высокого напряжения.
Устройство представляет собой новое поколение «щитов» и создано для контроля агрессивно настроенных митингующих и для защиты личного состава от уличного оружия. Электрошоковые щиты можно использовать и как заграждение охраняемых объектов.
В модуль встроена спутниковая связь, модуль Wi-Fi, фонарик, видеокамера, а также блок идентификации: в случае захвата митингующими электрошокер блокируется. Полицейский может вручную включать высоковольтное воздействие.
Авторы изобретения указывают, что «щит» удобен в использовании, крепится на локоть. Это увеличивает манёвренность подразделений силовиков.
7. Антимайданный лазерный дальномер
Как указывают разработчики, их инновационный патрон для стрелкового оружия «очистит здания, территории от противника и мирного населения без нанесения ущерба людям, точечной доставки химической смеси для поражения отдельных правонарушителей в условиях городской застройки».
В оболочке пули находится парашют со стальными стропами, который снижает её скорость при подлёте к цели. С помощью лазерного дальномера определяется расстояние до обстреливаемого объекта. Информация поступает на электронный модуль, который рассчитывает время раскрытия парашюта. Он раскрывается, скорость пули резко падает и поражение митингующих проходит без летальных травм.