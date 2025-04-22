Стало известно, откуда у ВСУ боеприпасы индийского производства Вассерман допустил, что Украина приобретает индийские боеприпасы на черном рынке

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Обнаруженные на позициях украинской армии в Курской области боеприпасы индийского производства могли быть приобретены Киевом на черном рынке, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман. Он напомнил, что Украина активно участвует в нелегальном обороте оружия.

Я допускаю, что Индия не напрямую продает оружие и боеприпасы Киеву. Дело в том, что Нью-Дели довольно активно рекламирует свои продажи. В этой сфере действуют те же коммерческие законы, как и в любых других: чем больше ты продаешь, тем больше на тебя обращают внимание потенциальные покупатели, — пояснил парламентарий.

Он усомнился, что власти Индии стали бы скрывать от мирового сообщества прямые поставки боеприпасов для украинской армии.

Но существует довольно обширный черный рынок. И здесь самый активный участник — это власти Украины. Они и продают, и покупают, — добавил политик.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин назвал Китай главным поставщиком беспилотников для ВСУ. По его словам, украинские войска активно применяют в зоне боевых действий и дроны китайской сборки, и собственные БПЛА, которые сделаны из комплектующих производства КНР.