США придумали способ, которым «Россия убьёт миллиарды людей»

У России на сегодняшний день «самый амбициозный» и крупный ядерный потенциал в мире, поэтому она «может убить миллиарды людей» на всей планете. Материал об этом выпустило американское издание 19FortyFive, напомнив, что у Москвы 6,4 тысячи ядерных ракет, что даже больше, чем у США.

Суммарно у всех стран, обладающих таким видом вооружений, около 13,5 тысячи ракет. Но только у США 5,8 тысячи ракет. Это значит, что на Китай, Великобританию, Францию, Израиль, Индию, Пакистан и Северную Корею приходится всего 1,3 тысяч боеголовок.

США и Россия являются бесспорными лидерами на арене ядерного оружия, имея соответственно около 5 800 и 6 400 ядерных боеголовок. Ядерное оружие по-прежнему остается в центре военной стратегии Москвы, — пишет издание.

Колумнист отметил, что за счёт ядерного арсенала Россия может преследовать свои региональные цели и расширять сферу влияния, не опасаясь, что США или НАТО вмешаются и начнут крупную войну.

Одной ядерной атаки России по США будет достаточно, чтобы погибли 90% американцев. Об этом ранее написал офицер армии США в отставке Дэвид Пайн. Он обвинил разведку США в тотальном провале по слежке за врагами США за последние 80 лет, начиная с Пёрл-Харбора и заканчивая военным и экономическим альянсом России и Китая.