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Оружие

США планируют закупить произведённые в СССР оружие и боеприпасы

09:57, 28 октября 2020 19
Фото: Zachary Mott/Global Look Press

Командование армии США планирует закупить специальные боеприпасы и системы вооружения, произведённые и использовавшиеся в СССР и странах Восточного блока, для проведения испытаний и обучения военнослужащих.

В рамках данной закупки под СБСВ и боеприпасами, не подходящими под стандарты НАТО, в основном подразумеваются боеприпасы и вооружение, произведённые и использовавшиеся в бывшем СССР и странах Восточного блока, — приводит RT выдержку из документа, связанного с размещённым тендером.

США рассчитывают закупить авиационные ракеты, миномёты, танковые, артиллерийские и миномётные снаряды, боеприпасы различного калибра.

Согласно условиям тендера, власти США могут в течение пяти лет запросить поставку 4,1 млрд единиц необходимого вооружения и привлечь к реализации проекта сразу нескольких поставщиков.

Закупленные вооружения будут использованы для нужд Пентагона и других американских ведомств, а также союзников Вашингтона.

В начале октября NEWS.ru писал, что американское Министерство обороны ищет компанию, которая сможет поставить Пентагону полноразмерные макеты советского оружия. Муляжи будут использоваться для тренировки американских солдат, в том числе для развития навыков обращения с оружием противника.

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