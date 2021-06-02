США «обнулили» рельсотрон после 16 лет разработки

Военно-морские силы США откажутся от рельсотрона — оружия, разработка которого велась 16 лет. Об этом сообщает The Drive. Журналисты объяснили, с чем связано «обнуление».
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Над созданием рельсовой пушки начали работать в 2005 году. В ходе наземных испытаний в 2017 году рельсотрон показал способность выбрасывать снаряды, разгоняющиеся до скорости более шести чисел Маха. Планировалось, что оружие сможет поражать цели на море и в воздухе на дальности до 260 километров, однако с течением времени статус этой программы и «любые результаты, которых она могла достичь», становились всё менее ясными для американских военных. Сейчас для ВМС США разрабатывают сверхскоростной снаряд Hyper-Velocity Projectile (HVP), используя боеприпас для рельсотрона в качестве основы.
Ранее стало известно, что Пентагон собирается ускорить развёртывание гиперзвукового оружия в американской армии.