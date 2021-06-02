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Оружие

США «обнулили» рельсотрон после 16 лет разработки

10:25, 03 июня 2021
Фото: FranticGoat/FranticGoat

Военно-морские силы США откажутся от рельсотрона — оружия, разработка которого велась 16 лет. Об этом сообщает The Drive. Журналисты объяснили, с чем связано «обнуление».

В материале издания отмечается, что две статьи, связанные с исследованием и разработкой рельсотрона, в проекте бюджета ВМС Соединённых Штатов на 2022 год оказались обнулены. Данные о достигнутых результатах сохранят и задокументируют. Все работы по этому проекту в текущем финансовом году свернут.

Над созданием рельсовой пушки начали работать в 2005 году. В ходе наземных испытаний в 2017 году рельсотрон показал способность выбрасывать снаряды, разгоняющиеся до скорости более шести чисел Маха. Планировалось, что оружие сможет поражать цели на море и в воздухе на дальности до 260 километров, однако с течением времени статус этой программы и «любые результаты, которых она могла достичь», становились всё менее ясными для американских военных. Сейчас для ВМС США разрабатывают сверхскоростной снаряд Hyper-Velocity Projectile (HVP), используя боеприпас для рельсотрона в качестве основы.

Ранее стало известно, что Пентагон собирается ускорить развёртывание гиперзвукового оружия в американской армии.

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