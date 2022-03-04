Слова Азарова о ядерном ударе НАТО по России с Украины сочли нереальными

Вероятный план НАТО нанести ядерный удар по России с территории Украины нереален, заявил NEWS.ru ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин, комментируя пост бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в соцсети Facebook. Литовкин отметил, что РФ «с таким же успехом может вести войну против Запада, и любой конфликт со странами Запада неминуемо приведёт к ядерному конфликту с применением стратегического вооружения, что неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин».

Отказ НАТО вводить войска на Украину говорит о том, что в НАТО это прекрасно понимают, осознают и боятся. Байден несколько раз в разговорах с Путиным подчеркнул недопустимость начала ядерной войны. Азаров говорит о другом. О том, что НАТО могло готовить пилотов неядерных государств, нарушая международное право, применять ЯО. То есть украинских военных как партнёров и союзников могли учить использовать ядерное оружие США, расположенное в Европе на базах США, — подчеркнул Литовкин.

Также Азаров на своей странице в Facebook заявил , что в НАТО планировали блокировать Калининград с помощью польской армии. Он рассказал, что США нацелены на развязывание войны между Россией и Украиной. По его словам, сообщения о возможном «вторжении» представляют собой американскую провокацию. По его мнению, причиной является то, что Россия — чуть ли не единственная в мире страна, которая может уничтожить Штаты в случае прямого военного конфликта. Она представляет из себя серьёзного соперника, которого необходимо ликвидировать.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.