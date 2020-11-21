Самые грозные военные корабли РФ назвали в США

https://static.news.ru/photo/05d6f812-2c87-11eb-b896-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Американские военные стратеги «на свой страх и риск» недооценивают силу Военно-морского флота России. Между тем он является одним из самых мощных в мире.

Такую точку зрения высказали авторы американского журнала National Interest. Они же назвали пять самых опасных российских кораблей.

Крейсер «Пётр Великий», по версии издания, можно считать крупнейшим надводным боевым кораблём в мире. В случае войны с США он займётся преследованием и уничтожением американских авианосцев.

Для таких же целей предназначен и ракетный крейсер «Москва», введённый в эксплуатацию в 1982 году.

Модульное противолодочное и противоторпедное вооружение делает грозным на море корвет «Сообразительный». Авторы National Interest отмечают также, что корабль оснащён станцией для гидроакустического обнаружения целей.

Противокорабельные ракеты делают отличительным флагманский корабль Балтийского флота эсминец «Настойчивый», считают в журнале.

Попал в список и тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В National Interest уверены, что он серьёзно расширяет возможности для использования российской авиации. Также на крейсере установлено значительное бортовое вооружение, среди которого отмечаются противокорабельные ракеты «Гранит» и ЗРК «Кинжал».

Ранее NEWS.ru сообщал, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в Баренцевом море участвовал в боевых учениях совместно с ВВС и ВПО России. На первом этапе проводилась проверка работы радиотехнических средств корабля по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолёт Ил-38.