Ростех сообщил о создании новой БМП с «кошачьим» названием

https://static.news.ru/photo/534cb69a-e907-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая боевая машина пехоты (БМП) «Манул», оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в РФ, заявил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов на полях форума «Армия-2020», проходящего в эти дни в подмосковной Кубинке.

Мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы «Манул», — используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, «Манул» — это переходный этап между БМП-3 и бронемашинами будущего, — цитирует эксперта РИА Новости.

Специалист добавил, что «Манул» будет отвечать современным требованиям сухопутных войск РФ при более выгодной стоимости по сравнению с другими создаваемыми перспективными БМП. Двигатель переместят в переднюю часть машины, что существенно увеличит защищённость БМП во время фронтального обстрела.

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