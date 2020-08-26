Названо отличие российских вертолётоносцев от «Мистралей»

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, чем будут отличаться российские универсальные десантные корабли (УДК) от французских «Мистралей». По его словам, строящиеся на керченском заводе «Залив» УДК смогут работать в Арктической зоне.
Об этом Мистахов заявил на форуме «Армия-2020»,
Учитывая, что эти корабли будут нести службу в акваториях не только тёплых морей, но и северных, УДК будут соответствовать требованиям эксплуатации в Арктической зоне, — подчеркнул Мистахов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По предварительной информации, первый вертолётоносец планируется передать ВМФ в 2027 году, второй — до начала 2030-х годов.
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