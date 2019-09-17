https://static.news.ru/photo/1992d56c-d97a-11e9-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: DoDMedia/Wikimedia Commons

Создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме.

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Нева-2019», сообщает ТАСС . Источники в кораблестроительной отрасли подтвердили заявление министра. По их словам, первые два универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на крымских верфях в мае 2020 года. Водоизмещение УДК должно составить 15 тысяч тонн, они смогут принять на борт более 10 вертолётов разных классов.

По предварительной информации, первый вертолётоносец планируется передать ВМФ в 2027 году, второй — до начала 2030-х годов.

Как передавал News.ru, глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что создаваемый Россией вертолётоносец должен отличаться от французского «Мистраля».