Создание вертолётоносца для российского флота внесено в госпрограмму вооружений. Работа по проекту проходит в плановом режиме.
Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Нева-2019», сообщает
По предварительной информации, первый вертолётоносец планируется передать ВМФ в 2027 году, второй — до начала 2030-х годов.
Как передавал News.ru, глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что создаваемый Россией вертолётоносец должен отличаться от французского «Мистраля».