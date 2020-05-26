Российское оружие «Судного дня» ещё не собрано

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, он находится в разобранном виде.
Как
«Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов, — передаёт агентство со ссылкой на источник.
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов.
Как писал NEWS.ru, целью «Посейдона» могут стать крупные военные базы вроде «Норфолка» (США). Беспилотник способен зарыться в грунт, по сигналу взорвать ядерную боеголовку. Это вызовет огромное цунами, способное сносить и корабли, и прибрежные города.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен