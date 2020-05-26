Российское оружие «Судного дня» ещё не собрано

https://static.news.ru/photo/36bf0eea-9f71-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, он находится в разобранном виде.

Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, пуск состоится с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.

«Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов, — передаёт агентство со ссылкой на источник.

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов.

Как писал NEWS.ru, целью «Посейдона» могут стать крупные военные базы вроде «Норфолка» (США). Беспилотник способен зарыться в грунт, по сигналу взорвать ядерную боеголовку. Это вызовет огромное цунами, способное сносить и корабли, и прибрежные города.