Эксперт рассказал об уникальных свойствах беспилотника «Посейдон»

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Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В интервью ФАН он рассказал, что беспилотник является межконтинентальным оружием, способным «запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон».

Он («Посейдон». — NEWS.ru) способен находиться в океане на глубине более одного километра, куда ни одна подводная лодка не сможет нырнуть... скорость этой «ракеты», по самым скромным данным, от 90 до 100 узлов (примерно 50 км/ч), — цитирует Баранца издание.

По его словам, целью «Посейдона» могут стать крупные военные базы вроде «Норфолка» (США). Беспилотник способен зарыться в грунт, по сигналу взорвать ядерную боеголовку. Это вызовет огромное цунами, способное сносить и корабли, и прибрежные города.

Обозреватель уверен, что аналогов «Посейдона» у российского противника нет и «вряд ли они появятся в ближайшие сто лет».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские технологии позволяют создать атомные турбинные генераторы с технологией дронов и затем — первую беспилотную атомную подводную лодку. У США нет таких технологий, нет их и у Европы. У атомных подводных беспилотников есть свои преимущества и недостатки.