https://static.news.ru/photo/cd941e64-5705-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg ШАК-12 Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Боеприпасы калибра 12,7 на 55 миллиметров — хорошие и позволяют уничтожить практически любую бронированную слабозащищённую цель — бронетранспортёр или радиолокационную станцию, считает полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт предполагает, что публикации о российском вооружении в американских медиа появляются ради получения денег для новых разработок. Это, по его мнению, чисто коммерческий подход, пишет RT.

Накануне журналисты из США провели оценку российских патронов калибра 12,7×55 мм. Они пришли к выводу, что боеприпасы «странные, но эффективные». Их используют в снайперской винтовке крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовке АШ-12 (ШАК-12). Ими можно поразить врага в современном бронежилете, который не рассчитан на попадание таких пуль.

Ранее NEWS.ru писал о том, что редакция The National Interest назвала три российские подводные лодки, которые способны уничтожить человечество.

Авторы статьи отметили особо опасными подводные лодки России проекта 955А «Борей-А». Американцы не раз отмечали, что эти субмарины очень тихие и оснащены мощными баллистическими ракетами. Также были названы субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень».