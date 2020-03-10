https://static.news.ru/photo/6ac56702-62e0-11ea-92f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy.mil

Командование Военно-морских сил США изучает возможность сокращения авианосного флота и замены атомоходов типа Gerald R. Ford на меньшие по возможностям и размерам десантные вертолётоносцы.

Соединённые Штаты могут пойти на подобный шаг по двум причинам. Во-первых, корабли класса Gerald R. Ford при схожих с авианосцами типа Nimitz размерах и задачах стоят почти в три раза больше — $15 млрд против $5,5 млрд, передаёт Military Watch.

Вторая причина кроется в уязвимости авианосцев перед новым оружием РФ и КНР. Так, российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и китайские баллистические DF-21D и DF-26 могут уничтожить корабль любого размера прямым попаданием, а у Соединённых Штатов нет средств защиты от них. Кроме того, у потенциальных противников США постоянно растёт арсенал для уничтожения авианосцев — РФ продолжает испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», а Северная Корея разрабатывает собственного «убийцу авианосцев».

Поэтому американские военные рассматривают возможность сокращения авианосцев класса Ford, а замещать стареющие корабли типа Nimitz планируют более лёгкими вертолётоносцами Wasp и America, способными нести на борту до 20 истребителей F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Конечно, возможности этих самолётов скромнее, чем у палубной версии F-35С и F/A-18 Hornet, но других вариантов у США пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что каждый российский надводный корабль вооружён гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», что является настоящим кошмаром для ВМС США. Как рассказал эксперт американского издания Майкл Пек, дальность действия ракеты «Циркон» составляет тысячу километров, а скорость полёта — восемь–девять Махов, что выше, чем у американских ракет «Гарпун». Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец.