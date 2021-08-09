Роскосмос завершает наземную отработку ракеты «Сармат»

В России звершается наземная отработка новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда ещё Россия не создавала такого рода ракету, — сказал Рогозин.

Накануне, 6 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что лётные испытания ракеты стартуют уже в нынешнем году и завершатся в 2022 году. По словам главы военного ведомства, на вооружение в РВСН «Сармат» поступит, ориентировочно, в следующем году.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» была разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Как считают эксперты, ракета может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюсы.