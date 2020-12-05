Рогозин показал новое оружие Роскосмоса

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о производстве одним из предприятий государственной корпорации стрелкового оружия.

Руководитель отметил, что предприятия Роскосмоса производят не только ракетно-космическую технику, но и энергетическое оборудования, медицинскую технику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование.

Мало кто знает, что Роскосмос производит и стрелковое оружие, — написал в Twitter Рогозин.

К посту он прикрепил видео. В нём рассказывается о служебном травматическом пистолете «Капрал» для охранных структур производства «Златмаша». Оружие создано на основе пистолета-пулемёта ПП-91 «Кедр». Размер пистолета позволяет носить его скрыто в кобуре под одеждой.

На сайте предприятия представлены различные виды нарезного охотничьего, боевого, служебного и пневматического оружия.

Ранее в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) заявили о создании нового самозарядного учебно-тренировочного пистолета. Проекту дано название «Маркер». На предприятии Ростеха планируют, что новое оружие станет продолжением модульной стрелковой системы — «змеиной» линейки, родоначальником которой является «Удав», армейский самозарядный пистолет 6П72. Основные детали и узлы в конструкции «Маркера» будут унифицированы со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, которые институт разработал в рамках проекта «Аспид». «Маркер» будет иметь отличительную окраску на стволе и затворе, которая позволит сразу опознавать его как тренировочный образец моделей пистолета «змеиной» линейки, писал NEWS.ru.