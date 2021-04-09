Первые боевые роботы встали на защиту России

https://static.news.ru/photo/00f043c0-9939-11eb-9e88-96000091f725_660.jpg «Уран-9» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны сообщило о появлении первого в стране подразделения с ударными роботами. В него войдут пять роботов на гусеничном ходу «Уран-9», а также 20 боевых машин.

Комплекс «Уран-9» предназначен для боевых, разведывательных и контртеррористических действий. Подразделение создали на базе одного из научных центров Минобороны, в будущем здесь также будут обучать военных управлять такими машинами, пишет «Царьград».

Бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев считает, что необходимость в использовании роботов возникла в связи с возросшей огневой мощью оружия, что создало дополнительную опасность для солдат.

Ясно, что человека по возможности с поля боя нужно убирать, заменяя его робототехническими системами, — пояснил он.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, новые боевые роботы будут привлекаться для выполнения самых разных задач. В частности, для разминирования, радиационной и химической разведки. По его словам, Министерство обороны намерено наращивать объём робототехнических комплексов военного назначения.

Ранее Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии, где налажены разработка и выпуск робототехнических комплексов различного назначения. Результат этой работы — специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, а также мобильные роботы с заданными функциональными возможностями — от боевых до обеспечивающих, сообщал NEWS.ru.