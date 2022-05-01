Пентагон показал поставляемую на Украину военную технику

Фото ua.usembassy.gov

Пентагон опубликовал видео с боевой техникой, которую военное командование США поставляет Киеву в рамках помощи. Речь идёт о бронетранспортёрах M113. Отмечается, что всего в пакет военной помощи Украине входит 200 таких машин. Данный тип техники стоит на вооружении Вашингтона ещё с 1960-х годов, пишут «Известия».

Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортёры М113 на автотранспортёрах, — подписало видео военное ведомство.

По информации издания, бронетранспортёры были взяты из наличия национальной гвардии нескольких американских штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то они должны одуматься и прекратить поставки вооружений Киеву. По словам дипломата, украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в оружии. При этом он подчеркнул, что страны Альянса делают всё, чтобы помешать России завершить спецоперацию дипломатическим путём. Он отметил, что США и Европе абсолютно безразлична судьба Украины как «самостоятельного субъекта международных отношений».