Новый «умный» автомат будет использоваться для улучшения навыков бойцов

Новый российский автомат, который разрабатывает концерн «Калашников», может использоваться для улучшения навыков бойцов. Чем больше будет такого оружия, тем эффективнее будет процесс обучения военных. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок.

Чем больше будет этих автоматов, тем эффективнее обучение российских бойцов. Сколько армии понадобится моделей, трудно сказать. Зависит от того, сколько на обеспечении находится солдат именно этой категории, — отметил эксперт.

По его словам, искусственный интеллект сейчас внедряется в российские Вооружённые силы, что повышает их эффективность. При этом есть опасность, что «умное» оружие могут взломать, поэтому крайне важно будет продумать надёжную систему защиты.

Ранее главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что в России начали создавать стрелковый комплекс с использованием нейросетей. Солдату нужно будет лишь принять решение о поражении цели, автомат сам её идентифицирует, прицелится и выстрелит.