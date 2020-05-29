Новый китайский авианосец «Шаньдун» проходит испытания

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Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в настоящее время проводят испытания на море авианосца «Шаньдун». Об этом заявил представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

В соответствии с годовым планом Военно-морские силы КНР в настоящее время проводят испытания на море авианосца «Шаньдун», — цитирует его ТАСС.

Гоцян добавил, что в ходе испытаний будут проверены работоспособность вооружения и снаряжения. Кроме того, ожидается совершенствование уровня подготовки авианосца и дальнейшее повышение способности войск выполнять поставленные задачи.

Водоизмещение авианосца составляет 55–70 тыс. т, длина — 315 м, ширина — 75 м. Он способен развивать свыше 30 узлов. На его палубах могут разместиться до полусотни самолётов и вертолётов.

«Шаньдун» — второй авианосец в составе китайского флота. Первый — «Ляонин» — Пекин приобрёл в конце ХХ века у Украины. Корабль ранее назывался «Варяг» и был переименован только в 2012 году после модернизации.

Как писал NEWS.ru, в КНР прошла церемония передачи ВМС КНР авианосца «Шаньдун».