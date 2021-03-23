Новый бомбардировщик РФ сможет незаметно преодолевать рубежи ПВО НАТО

https://static.news.ru/photo/9f37c056-8c34-11eb-b5e3-96000091f725_660.jpg Фото: soldier_moskva/twitter.com

Создаваемый в России стелс-бомбардировщик сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным. Самолёт известен как перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что данные характеристики ПАК ДА подтверждаются на стендовых испытаниях.

Специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что именно уровень снижения ЭПР показывает степень его незаметности для радаров. Для ПАК ДА «на несколько порядков» снизится радиус обнаружения.

Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определённой тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, — подчеркнул источник агентства.

Кроме того, разрабатываемый в ПАО «Туполев» самолёт с перспективными крылатыми и гиперзвуковыми ракетами на борту сможет выполнять ударные задачи за пределами зоны действия ПВО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России начата постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА. Это принципиально новый летательный аппарат, а не модернизация уже известных. Один из заводов, входящих в структуру «Объединённой авиастроительной корпорации», сделает элементы планера самолёта, изготовление кабины бомбардировщика уже ведётся.