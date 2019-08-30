https://static.news.ru/photo/2b4eb258-cb92-11e9-b2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский экспериментальный палубный истребитель Су-47 «Беркут» с обратной стреловидностью крыла имеет один недостаток. Им является аэродинамическая нестабильность самолёта.

Такую же проблему пытались решить в американской корпорации Grumman Aerospace в 1984 году при создании самолёта X-29, сообщает издание Popular Mechanics .

Похоже, что при разработке Су-47 русские столкнулись с той же проблемой, которая преследовала американских конструкторов при создании X-29. Очень трудно обеспечить аэродинамическую стабильность при обратном крыле, — отмечает автор материала.

Специалисты Пентагона считали, что обеспечить устойчивость в полёте можно, установив продвинутую электродистанционную систему управления, а также изготовив корпус из инновационных материалов, например, из легкого углеродного волокна.

Эксперты отмечают, что крыло обратной стреловидности помогает улучшить показатели манёвренности при низких скоростях без использования сопел с управляемым вектором тяги.

Ранее News.ru сообщал, что уникальный истребитель Су-47, представленный на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском впервые с 2007 года, впечатлил западных журналистов. Летательный аппарат является одним из лучших образцов работы российских конструкторов. Су-47, называемый иначе «Беркут» или «Золотой Орёл», показали широкой публике в 1997 году. Тогда он существовал лишь в единственном экземпляре и предназначался для испытаний передовых технологий.