Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов намерен сохранить в боевом составе старые атомные подводные лодки (АПЛ). Стратегическим ракетоносцам 667 БДРМ, многоцелевым субмаринам проекта 971 и ударным АПЛ проекта 949 продлят срок службы вдвое. До появления подводных лодок нового поколения типа «Борей» и «Ясень» они остаются единственной реальной ударной мощью российского флота. Как рассказали NEWS.RU ряд экспертов, корабли способны на равных соперничать с американскими подводными охотниками типа Los Angeles. А в модернизированном варианте они вполне могут составить конкуренцию и самым современным кораблям типа Seawolf и Virginia.

В российском ВМФ сегодня несут службу 10 АПЛ проекта 971 и восемь лодок проекта 949. Корабли не новые, они были построены ещё в 80-90-х годах прошлого века. Тем не менее они до сих пор считаются одними из самых эффективных. Американские, английские и канадские ВМС регулярно рапортуют, что обнаруживают российские субмарины то у Восточного побережья США, то в Мексиканском заливе. Британцы «борются» с ними в Северном и Норвежском морях, у берегов Ньюфаундленда, но ничего сделать не могут.

Верхом наглости на Западе до сих пор считают инцидент, произошедший в феврале 1996 года во время учений флота стран-членов НАТО по поиску и уничтожению вражеской субмарины. После того как корабли ВМС альянса успешно выполнили задание по обнаружению подлодок условного противника, на связь с ними вышла необнаруженная «Щука». Субмарина всплыла посреди боевого ордера, а члены её команды попросили натовских военных оказать срочную медицинскую помощь матросу, перенёсшему операцию по удалению аппендицита. Моряка забрал вертолёт с британского эсминца «Глазго» и перевёз в госпиталь. Газета The Times тогда отметила, что это была демонстрация незаметности российских подводных лодок.

Авианосец «Эйзенхауэр US Navy/via Globallookpress.com

Не менее серьёзный скандал разгорелся в НАТО, когда в 2016 году американцы и французы не смогли отследить два «Антея», вошедших в Средиземное море. Противолодочные самолёты Р-8-А Poseidon, вылетевшие с базы Сигонелла на Сицилии, искали их в районе, расположенном к юго-востоку от Кипра. В то время там находились две авианесущие группировки во главе с авианосцами «Эйзенхауэр» и «Шарль де Голль». Но, как и ожидалось, корабли не были обнаружены.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков сообщил NEWS.RU, что АПЛ типа «Щука-Б» и «Антей» - становой хребет российского флота. По его мнению, это очень серьёзная военная сила, с которой должен считаться любой противник.

На борту 949 проекта стоят 24 крылатые ракеты большой дальности типа «Гранит». В рамках модернизации в её шахту можно поместить три новых ракеты типа «Оникс». В результате боезапас возрастёт до 72 ракет! Сегодня корабли проекта 971 не только одни из самых малошумных, но и имеют возможность применять самые современные торпеды и крылатые ракеты. Недавно стало известно, что на них могут быть размещены «Калибры». Константин Сивков Президент Академии геополитических проблем Президент Академии геополитических проблем

Эксперт уверен, что по своим характеристикам оба проекта спокойно конкурируют с американскими лодками класса Los Angeles, а после модернизации будут весьма прилично выглядеть на фоне и самых современных кораблей типа Seawolf и Virginia. Единственная проблема состоит в том, что последние будут иметь существенное преимущество в дальности обнаружения, отметил Сивков.

Николай Евменов Павел Львов/РИА Новости

Председатель Совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин также отмечает, что сохранение кораблей проектов 971 и 949 - оправданная необходимость. По его словам, это единственные в ВМФ лодки, способные в полном объёме выполнять боевые задачи до появления более современных кораблей проекта 885 типа «Ясень».

Сталь, из которой собираются корпуса наших субмарин, имеет толщину 25-30 мм, она практически вечна. В этот корпус можно поставить любые новые торпеды, ракеты, оборудование и электронику. Американцы, например, так и делают при проектировании своих подлодок, когда закладывают в них последующий модернизационный потенциал. Переделать корабль - дорого, построить новый - ещё дороже. Американцы умеют считать деньги и правильно, что мы идём по тому же пути. Игорь Курдин председатель Совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ председатель Совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения, пообещал, что первая многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск» будет передана флоту в 2022 году. По его словам, помимо нового судового оборудования и электронных систем, в ходе модернизации корабль получит универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно применять крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», а вскоре и самые современные – «Циркон».

Макет противокорабельной ракеты 3М-54Э Allocer/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

В свою очередь, глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что в стране завершены «госиспытания пилотных образцов перспективных изделий» - торпед. Каких именно, специалист не уточнил. Но по открытым источникам можно судить, что речь идёт о нескольких машинах: подводной ракете «Хищник», способной двигаться под водой со скоростью 100 м/c, а также о торпедах «Физик» и «Футляр». Особенность первой заключается в возможности наведения машины в телеметрическом диапазоне по кабелю и использования в качестве движителя водомёта, что существенно снижает шумность хода. На их фоне «Футляр» - ещё более совершенное оружие. Машина способна пройти под водой дистанцию в 60 км со скоростью почти 120 км/ч. Если учесть, что корабли или суда не движутся быстрее 60 км/ч, увернуться от встречи с ней невозможно.

По оценкам экспертов, российская торпеда превосходит самую современную американскую Mk48 mod.7 Spiral. Все эти изделия предназначены для новых лодок проектов 955 «Борей» и 885 «Ясень». На каждой такой субмарине будет размещено от 30 до 40 торпед. Но если учесть, что они встают в типовые 553-миллиметровые торпедные аппараты, то можно предположить, что это оружие также появится в арсенале кораблей проектов 971 и 949.

По состоянию на 2019 год Военно-морской флот России имел в своем составе 69 подводных лодок различного класса и назначения, в том числе и специального, как переоборудованный крейсер «Белгород» 949 проекта, ставший носителем глубоководного аппарата «Лошарик». Из них на Северном флоте - 41 субмарина, на Тихоокеанском – 21, на Черноморском - семь.