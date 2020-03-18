Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов намерен сохранить в боевом составе старые атомные подводные лодки (АПЛ). Стратегическим ракетоносцам 667 БДРМ, многоцелевым субмаринам проекта 971 и ударным АПЛ проекта 949 продлят срок службы вдвое. До появления подводных лодок нового поколения типа «Борей» и «Ясень» они остаются единственной реальной ударной мощью российского флота. Как рассказали NEWS.RU ряд экспертов, корабли способны на равных соперничать с американскими подводными охотниками типа Los Angeles. А в модернизированном варианте они вполне могут составить конкуренцию и самым современным кораблям типа Seawolf и Virginia.
В российском ВМФ сегодня несут службу 10 АПЛ проекта 971 и восемь лодок проекта 949. Корабли не новые, они были построены ещё в 80-90-х годах прошлого века. Тем не менее они до сих пор считаются одними из самых эффективных. Американские, английские и канадские ВМС регулярно рапортуют, что обнаруживают российские субмарины то у Восточного побережья США, то в Мексиканском заливе. Британцы «борются» с ними в Северном и Норвежском морях, у берегов Ньюфаундленда, но ничего сделать не могут.
Верхом наглости на Западе до сих пор считают инцидент, произошедший в феврале 1996 года во время учений флота стран-членов НАТО по поиску и уничтожению вражеской субмарины. После того как корабли ВМС альянса успешно выполнили задание по обнаружению подлодок условного противника, на связь с ними вышла необнаруженная «Щука». Субмарина всплыла посреди боевого ордера, а члены её команды попросили натовских военных оказать срочную медицинскую помощь матросу, перенёсшему операцию по удалению аппендицита. Моряка забрал вертолёт с британского эсминца «Глазго» и перевёз в госпиталь. Газета The Times тогда отметила, что это была демонстрация незаметности российских подводных лодок.
Не менее серьёзный скандал разгорелся в НАТО, когда в 2016 году американцы и французы не смогли отследить два «Антея», вошедших в Средиземное море. Противолодочные самолёты Р-8-А Poseidon, вылетевшие с базы Сигонелла на Сицилии, искали их в районе, расположенном к юго-востоку от Кипра. В то время там находились две авианесущие группировки во главе с авианосцами «Эйзенхауэр» и «Шарль де Голль». Но, как и ожидалось, корабли не были обнаружены.
Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков сообщил NEWS.RU, что АПЛ типа «Щука-Б» и «Антей» - становой хребет российского флота. По его мнению, это очень серьёзная военная сила, с которой должен считаться любой противник.
На борту 949 проекта стоят 24 крылатые ракеты большой дальности типа «Гранит». В рамках модернизации в её шахту можно поместить три новых ракеты типа «Оникс». В результате боезапас возрастёт до 72 ракет! Сегодня корабли проекта 971 не только одни из самых малошумных, но и имеют возможность применять самые современные торпеды и крылатые ракеты. Недавно стало известно, что на них могут быть размещены «Калибры».
Эксперт уверен, что по своим характеристикам оба проекта спокойно конкурируют с американскими лодками класса Los Angeles, а после модернизации будут весьма прилично выглядеть на фоне и самых современных кораблей типа Seawolf и Virginia. Единственная проблема состоит в том, что последние будут иметь существенное преимущество в дальности обнаружения, отметил Сивков.
Председатель Совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин также отмечает, что сохранение кораблей проектов 971 и 949 - оправданная необходимость. По его словам, это единственные в ВМФ лодки, способные в полном объёме выполнять боевые задачи до появления более современных кораблей проекта 885 типа «Ясень».
Сталь, из которой собираются корпуса наших субмарин, имеет толщину 25-30 мм, она практически вечна. В этот корпус можно поставить любые новые торпеды, ракеты, оборудование и электронику. Американцы, например, так и делают при проектировании своих подлодок, когда закладывают в них последующий модернизационный потенциал. Переделать корабль - дорого, построить новый - ещё дороже. Американцы умеют считать деньги и правильно, что мы идём по тому же пути.
Замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения, пообещал, что первая многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск» будет передана флоту в 2022 году. По его словам, помимо нового судового оборудования и электронных систем, в ходе модернизации корабль получит универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно применять крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», а вскоре и самые современные – «Циркон».
В свою очередь, глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что в стране завершены «госиспытания пилотных образцов перспективных изделий» - торпед. Каких именно, специалист не уточнил. Но по открытым источникам можно судить, что речь идёт о нескольких машинах: подводной ракете «Хищник», способной двигаться под водой со скоростью 100 м/c, а также о торпедах «Физик» и «Футляр». Особенность первой заключается в возможности наведения машины в телеметрическом диапазоне по кабелю и использования в качестве движителя водомёта, что существенно снижает шумность хода. На их фоне «Футляр» - ещё более совершенное оружие. Машина способна пройти под водой дистанцию в 60 км со скоростью почти 120 км/ч. Если учесть, что корабли или суда не движутся быстрее 60 км/ч, увернуться от встречи с ней невозможно.
По оценкам экспертов, российская торпеда превосходит самую современную американскую Mk48 mod.7 Spiral. Все эти изделия предназначены для новых лодок проектов 955 «Борей» и 885 «Ясень». На каждой такой субмарине будет размещено от 30 до 40 торпед. Но если учесть, что они встают в типовые 553-миллиметровые торпедные аппараты, то можно предположить, что это оружие также появится в арсенале кораблей проектов 971 и 949.
По состоянию на 2019 год Военно-морской флот России имел в своем составе 69 подводных лодок различного класса и назначения, в том числе и специального, как переоборудованный крейсер «Белгород» 949 проекта, ставший носителем глубоководного аппарата «Лошарик». Из них на Северном флоте - 41 субмарина, на Тихоокеанском – 21, на Черноморском - семь.
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