Северный флот отработал наступление на границе с Финляндией и Норвегией

Северный флот России провёл в Кольском Заполярье, недалеко от границ с Норвегией и Финляндией, манёвры c участием более 3000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, в том числе с фронтовой авиацией. По условиям учений, была отработана наступательная операция, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Там сообщили, что арктическая экспедиционная группировка провела наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье. На учениях отрабатывались задачи по защите арктической островной зоны и морского побережья России.

В них было одновременно задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе «арктические» танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортёры и вездеходы. Поддержку с воздуха войскам оказали бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, — говорится в сообщении агентства.

Севфлот с 9 сентября проводит крупные манёвры в Арктике с участием около 50 кораблей, 120 самолётов и вертолётов, порядка 8000 военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии стартовали военные учения «Запад-2021». В учебно-боевых операциях примут участие разные рода войск Западного военного округа и корабли Балтийского флота России. В манёврах примут участие более 200 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии и Армении. В ходе мероприятий будет отрабатываться взаимодействие войск в разных условиях боя.