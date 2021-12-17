Минобороны поделилось видео уничтожения «Ланцетом» сирийских боевиков

Ролик с кадрами уничтожения сирийского боевика, известного под именем Снайпер Тоу, и полевого командира Абу аль Валида при помощи дронов-камикадзе «Ланцет», предоставило для публикации в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия-1» Александра Рогаткина Минобороны России. На видео российский оператор барражирующих боеприпасов поделился подробностями операции, проведённой силами армии в апреле 2020 года.

Был произведен запуск барражирующего боеприпаса, он (боевик —NEWS.ru) буквально за пару секунд обнаружил его и визуально, и акустически, но не успел среагировать, и было прямое попадание по данному командиру, — объяснил он.

По словам оператора, боевикам не хватило двух секунд, чтобы они успели отбежать от машины — все они погибли от осколочных ранений. Вторым дроном была уничтожена установка американского противотанкового ракетного комплекса TOW. В этот же день в провинции Хама таким же способом был уничтожен полевой командир боевиков Абу аль Валид.

Беспилотные летательные аппараты «Ланцет» — разработка компании ZALA AERO, входящей в «Калашников». По информации разработчика, они способны поднимать поражающую боевую часть весом до трёх килограммов и находиться в воздухе до 30 минут.

Ранее сообщалось, что в России разработана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА. Она прошла уже десятки успешных испытаний. Она войдёт в состав комплекса вооружения ударных дронов, а также вертолёта Ка-52М.