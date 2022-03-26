Минобороны РФ показало продвижение российской бронетехники в 40 км от Киева

Минобороны РФ показало продвижение колонны российской бронетехники в 40 км от Киева. Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш с преодолением водной преграды и уничтожением техники противника, передаёт ТАСС.

Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Минобороны продемонстрировало развёртывание мобильного комплекса связи.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по складу ракет комплексов С-300 и «Бук» в 30 километрах от Киева. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков добавил, что российскими силами были уничтожены 67 военных объектов ВСУ и 18 украинских беспилотников.

До этого ведомство опубликовало видео, на котором демонстрируется, как ракетчики ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по позиции ПВО «Бук» под Киевом. Ролик снят с борта российского разведывательно-ударного беспилотника. В ведомстве сообщили, что комплекс ВСУ был уничтожен.