Минобороны показало видео уничтожения «Искандером» украинского «Бука»

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Министерство бороны России опубликовало видео, на котором демонстрируется, как ракетчики ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по позиции ПВО «Бук» под Киевом. Ролик снят с борта российского разведывательно-ударного беспилотника. В ведомстве сообщили, что комплекс ВСУ был уничтожен.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в окрестностях Николаева. Он отметил, что с этой базы осуществлялось снабжение топливом украинской армии на юге страны.

Минобороны России также опубликовало видео уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолётов Ка-52 армейской авиации ВКС РФ. Объекты были поражены с расстояния свыше семи тысяч метров.

Удар был нанесён противотанковой управляемой ракетой комплекса «Вихрь» с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО.