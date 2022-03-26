Российские военные уничтожили склад ракет С-300 и «Бук» под Киевом

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по складу ракет комплексов С-300 и «Бук» в 30 километрах от Киева, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что за минувшие сутки были уничтожены 67 военных объектов ВСУ и 18 украинских беспилотников.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населённом пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киева, — сказал он.

25 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что всего в тот день ВС сбили несколько БЛА и вертолёт Ми-24.

Ранее ведомство опубликовало видео, на котором демонстрируется, как ракетчики ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по позиции ПВО «Бук» под Киевом. Ролик снят с борта российского разведывательно-ударного беспилотника. В ведомстве сообщили, что комплекс ВСУ был уничтожен.