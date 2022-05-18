Минобороны поделилось кадрами работы ЗРК «Тор-М2У»

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России 18 мая показало кадры боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» и «Тор-М3». Съёмки велись в ходе спецоперации на Украине, сообщили в ведомстве.

Российские «Торы» создают надёжный щит для войск, прикрывая их от нападения противника с воздуха. Они различают всех «воздушных противников»: самолёты, вертолёты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Практически все виды летательных аппаратов становятся мишенью для ЗРК в их диапазоне высот (от 10 до 10 тыс. м) и дальности (в радиусе 32 км). Встроенный в камеру тепловизор позволяет видеть цель даже ночью.

Машина предназначена для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений. Данная машина модернизирована. Установлены камеры. <...> Цель мы можем пометить практически сразу, — рассказал начальник расчёта ЗРК Тимур.

Безопасность техники требует быстрой и частой смены позиции, однако возможность совмещать походный и боевой режимы работы комплекса сводит опасность к минимуму.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их использовали вместе с танковыми взводами. Использование «Терминаторов» в спецоперации даст возможность утвердить тактику применения таких боевых машин, а также найти им место в бронетанковых группах. Пока техника доказывает свою нужность в танковых подразделениях.