Лукашенко попросил у Путина поставить в Белоруссию новое вооружение

https://static.news.ru/photo/43319476-f823-11ea-8889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина поспособствовать поставке в республику новых типов вооружения. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он уточнил, что можно не сомневаться в надёжности обороны «нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока». Последние события, по его словам, только подчёркивают необходимость держаться вместе, чтобы «не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает». Лукашенко также сообщил, что договорился с Путиным о продолжении учений «Славянское братство» на территории Белоруссии.

Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти, — добавил он.

Шойгу, в свою очередь рассказал, что на этот год у белорусских и российских военных намечено порядка 130 совместных мероприятий: учений, встреч и совместных заседаний.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шойгу прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом 16 сентября. Целью визита российского министра является обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России. Накануне, 15 сентября, в Брестскую область Белоруссии прибыли российские десантники. Там они примут участие в совместных учениях «Славянское братство — 2020». А 14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырёх часов.