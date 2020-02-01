https://static.news.ru/photo/e6f5aa00-44fc-11ea-b482-fa163e074e61_660.jpg Крейсер «Маршал Устинов» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Корабли и суда Северного флота РФ пересекли пролив Па-де-Кале (самую узкую часть Ла-Манша) и вошли в Северное море. Группировку возглавляет ракетный крейсер «Маршал Устинов».

До этого моряки восполнили запасы и отработали противоподводно-диверсионную оборону во время стоянки на незащищённом рейде в заливе Сены. А в Бискайском заливе военные приняли участие в противолодочных манёврах, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.

В Белом море корабль выполнил стрельбы по береговой и морской целям крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». В Баренцевом море провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по воздушным целям и торпедами — по подводным и надводным объектам.