Корабли и суда Северного флота РФ пересекли пролив Па-де-Кале (самую узкую часть Ла-Манша) и вошли в Северное море. Группировку возглавляет ракетный крейсер «Маршал Устинов».
До этого моряки восполнили запасы и отработали противоподводно-диверсионную оборону во время стоянки на незащищённом рейде в заливе Сены. А в Бискайском заливе военные приняли участие в противолодочных манёврах,
Ранее NEWS.ru сообщал, что корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
В Белом море корабль выполнил стрельбы по береговой и морской целям крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». В Баренцевом море провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по воздушным целям и торпедами — по подводным и надводным объектам.
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