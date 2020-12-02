Китайцы восхитились российским «Сарматом», способным уничтожить целый город

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Пользователь китайского интернет-портала высоко оценил характеристики межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», назвав её лучшей в мире. Оружие разработано в России.

Юзер портала WeChat отметил , что МБР обладает дальностью полёта в 18 тысяч километров и может уничтожить цель в большинстве уголков Земли. Мужчина добавил, что мощь МБР позволит, в случае войны, уничтожить целый город.

Россия, как нация, очень сильна. Всего за несколько последних лет РФ смогла добиться выдающихся успехов в создании ракет, и всё это — в условиях тотальной блокады со стороны США. В результате МБР «Сармат» теперь считают самой мощной в мире, — считает пользователь сайта.

Кроме того, комментатор восхитился уровнем развития российского гиперзвукового оружия. В качестве примера он привёл комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода». В отличие от Р-36М, в концепции нового комплекса делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, а на доставку пусть меньшего их числа, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работы по созданию российской зенитно-ракетной системы нового поколения С-500 завершатся в 2021 году, прогнозирует заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин. Он рассказал, что отдельные элементы С-500 уже созданы, сейчас проходят государственные испытания упрощённой комплектации ЗРК.