https://static.news.ru/photo/4cbd03bc-cd9b-11e9-84f0-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия и Иран планируют провести в Индийском океане совместные военные учения.

Об этом сообщил глава иранского МИДа Джавад Зариф на встрече с представителями российской общественности в столице РФ.

Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане, — заявил он.

По его словам, участие в учениях имеют возможность принять не только РФ и Иран, другие страны также могут быть заинтересованы в этом, передаёт « Свободная пресса ». Мероприятия состоятся до конца текущего года.

Ранее News.ru писал, что двусторонние российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине.