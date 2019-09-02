Россия и Иран планируют провести в Индийском океане совместные военные учения.
Об этом сообщил глава иранского МИДа Джавад Зариф на встрече с представителями российской общественности в столице РФ.
Мы будем проводить совместные с Россией военные учения в Индийском океане, — заявил он.
По его словам, участие в учениях имеют возможность принять не только РФ и Иран, другие страны также могут быть заинтересованы в этом, передаёт «
Ранее News.ru писал, что двусторонние российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине.