Главред «Калашникова» рассказал, что будет с экспортом российских патронов

Даже если США ограничат присутствие российских производителей патронов на своём рынке гражданского оружия, Россия всё равно найдёт, куда продавать боеприпасы. Об этом рассказал главный редактор журнала «Калашников. Оружие. Боеприпасы» Михаил Дегтярёв в беседе с «ПолитЭкспертом».

В заключённом действии находятся долгосрочные контракты. Которые на год-два, в некоторых случаях ещё на более длительный срок позволяют продолжать работу. Разрешения на ввоз были получены, — успокоил Дегтярёв.

Он напомнил, что текущие санкции рассчитаны на год: за это время Москва либо договорится с Вашингтоном о приемлемом сотрудничестве, либо сменит курс на восточные рынки.

В ближайшие пару лет нашим патронам точно ничего не угрожает напрямую. Я уверен, что патронные заводы обеспечат устойчивое развитие своей производственной базы в будущем, — высказался Дегтярёв.

По его мнению, из-за введённых санкций отечественному рынку не стоит приостанавливать экспорт, производство патронов для нужд страны актуально только в военное время, рассудил главред «Калашникова».

Ранее стало известно, что новые санкции США могут сильно ударить по влиянию России на американском рынке гражданского оружия. На сегодняшний день РФ — главный поставщик патронов в Соединённые Штаты, и из-за санкций российским предприятиям может понадобиться господдержка.