«Главную силу» российской армии назвали слабым местом США

https://static.news.ru/photo/10d60c62-b878-11eb-bb45-96000091f725_660.jpg Комплекс радиоразведки (РЭБ) и радиоэлектронного подавления "Инфауна" Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не пользовались должным вниманием в армии США со времён холодной войны, утверждается в материале портала Breaking Defence. Американские военные в этом аспекте отстали от конкурентов и теперь вынуждены навёрстывать упущенное.

Средства РЭБ — главная сила России и Китая, а для армии США, всё больше полагающейся на радиосети — критическая слабость, — заявил автор материала.

В статье отмечается, что американские военные недавно использовали некоторые технологии РЭБ в тактических военных играх EDGE21 (Experimentation Demonstration Gateway Event 2021). В частности, был испытан прототип набора общих стандартов и интерфейсов для авиационной электроники Modular Open Systems Architecture (MOSA). Эту разработку планируют использовать на вертолётах, создаваемых в рамках программы Future Vertical Lift.

Ранее стало известно, что российским военным удалось увеличить радиус действия отдельных средств РЭБ на 350%. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в кабмине оборонно-промышленный комплекс, отметил в разговоре с журналистами два новейших комплекса РЭБ — «Триада» и «Палантин», которые могут полностью подавлять связь противника, выводить из строя электронные системы вооружения и даже блокировать работу космических аппаратов, находящихся в сотнях километров над поверхностью Земли.