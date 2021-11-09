Эмиратам предрекли тяжёлый выбор между США и Россией в военной сделке

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вынуждены выбирать, с кем заключить сделку о поставках истребителей. Сейчас продолжаются переговоры с США о приобретении самолётов F-35, но Россия готова предложить более дешёвый проект Су-75. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на издание Defense News.

Однако покупка самого современного американского истребителя — нечто большее, нежели обычная коммерческая сделка. Этот шаг будет означать возобновление «брачных обетов» между Абу-Даби и Вашингтоном. <...> Это будет означать, что ОАЭ и США согласятся возобновить свои обязательства друг перед другом в качестве стратегических партнеров, и любое возможное взаимодействие Абу-Даби с Москвой или Пекином значительно ослабеет, — рассказал президент Делового совета США и ОАЭ Дэнни Себрайт.

Аналитики Defense News считают, что сигналом об успешности переговоров ОАЭ с США будет появление F-35 на международном авиасалоне в Дубае Dubai Airshow. Он пройдёт с 14 по 18 ноября.

Ранее сообщалось, что серийное производство нового российского истребителя Су-75 может начаться в 2025–2026 годах. Самолёт будет ждать успех, если он сможет быстро выйти на рынок и при этом у него будет разумная цена.