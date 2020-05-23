Оружие

Два самолёта Ту-142М3 выполнили 12-часовой полёт над Тихим океаном

11:19, 23 мая 2020
Самолёт Ту-142МЗ Самолёт Ту-142МЗ Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели 12-часовой полёт над нейтральными водами Тихого океана.

По данным пресс-службы ТОФ, протяжённость маршрута воздушных судов составила девять тысяч километров. Экипажи отработали навыки полёта над водной поверхностью.

Мероприятие прошло в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майк Уигстон осудил Россию после того, как британским истребителям пришлось подняться для сопровождения патрульных противолодочных самолётов Ту-142.

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