Два самолёта Ту-142М3 выполнили 12-часовой полёт над Тихим океаном

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Нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева работает над созданием экраноплана «Чайка-2». В своё время созданный инженерами СССР экраноплан «Лунь» вызвал переполох в Пентагоне, где его во времена холодной войны назвали «Каспийским монстром».

Об этом сообщается в статье Калеба Ларсона, опубликованной журналом National Interest. Автор отмечает, что летательный аппарат, использующий экранный эффект, который возникает при полёте на очень малой высоте, имеет большое значение...