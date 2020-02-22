https://static.news.ru/photo/ffe44ae4-55ff-11ea-aff6-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские оборонные предприятия разработали для отечественного истребителя пятого поколения малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету и изготовили опытный образец боеприпаса для Су-57. Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57, — рассказал собеседник ТАСС.

Другой инсайдер подтвердил, что опытный образец ракеты действительно создан, однако боеприпас ещё не испытывали вместе с самолётом-носителем. Источники при этом не раскрыли характеристики новейшей гиперзвуковой ракеты.

Как писал NEWS.ru, российские истребители МиГ-35 тоже модернизируют и оснастят беспилотным режимом. Соответствующий патент уже получили создатели воздушного судна.