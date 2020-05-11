Бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России

https://static.news.ru/photo/328b11b6-937d-11ea-88d6-fa163e074e61_660.jpg Rockwell B-1 Lancer Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/Public Domain/wikipedia.org

Американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 11 мая совершил полёт вблизи российской границы в районе Балтики. По данным западных авиаресурсов, после трансатлантического перелёта из США он пролетел над Польшей вблизи Калининградской области, а затем — над Литвой, Латвией и Эстонией, недалеко от Ленинградской области.

Как сообщает «Интерфакс», B-1B совершил беспосадочный перелёт с несколькими дозаправками в воздухе. Факт его полёта официально подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщив, что американский бомбардировщик над территорией страны сопровождали польские истребители F-16 и MIG-29.

Как писал NEWS.ru, ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области. 6 мая они проводили тренировочную имитацию бомбардировки противника. Самолёты совершили трансатлантический перелёт из штата Южная Дакота. Таким способом они намеревались поспособствовать стабильности в Европе, отмечают представители Пентагона. Также это должно стать сигналом о готовности американской стороны к сдерживанию любого возможного противника.