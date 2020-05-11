Бомбардировщик ВВС США пролетел у западных границ России

Американский стратегический сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 11 мая совершил полёт вблизи российской границы в районе Балтики. По данным западных авиаресурсов, после трансатлантического перелёта из США он пролетел над Польшей вблизи Калининградской области, а затем — над Литвой, Латвией и Эстонией, недалеко от Ленинградской области.
Как
Как писал NEWS.ru, ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области. 6 мая они проводили тренировочную имитацию бомбардировки противника. Самолёты совершили трансатлантический перелёт из штата Южная Дакота. Таким способом они намеревались поспособствовать стабильности в Европе, отмечают представители Пентагона. Также это должно стать сигналом о готовности американской стороны к сдерживанию любого возможного противника.
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