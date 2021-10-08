Автомат АК-47 вошёл в тройку самого смертоносного оружия современности

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Новая российская авиационная ракета класса «воздух-воздух» К-77М, предназначенная для истребителей Су-57, может стать самой совершенной и эффективной в мире. У неё есть все шансы существенно изменить правила игры в воздушных боях и стать серьёзной проблемой для НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Military Watch.

В материале отмечается, что ракета оптимизирована для поражения некрупных и манёвренных целей на больших расстояниях. Её дальность превышает 190 километров. Кроме того, в системе наведения применяется активная фазированная решётка, которая...