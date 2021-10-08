Автомат АК-47 вошёл в тройку самого смертоносного оружия современности

Советские автомат АК-47 и гранатомёт РПГ-7 вошли в пятёрку самого смертоносного оружия в современной военной истории. Составило рейтинг американское издание 19FortyFive, отдавшее пальму первенства британскому пулемёту Максима.
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Пулемёт мог делать 500 выстрелов в минуту и имел максимальную дальность 1800 метров. Он стрелял за счёт энергии отдачи, что сделало его таким быстрым. Практически все армии имели свои версии пулемёта Максима, — подчёркивается в публикации.
На второе место составители рейтинга поставили тяжёлый бомбардировщик США B-17 Flying Fortress. Третьим назван советский автомат АК-47, принятый на вооружение в СССР в конце 1940-х годов.
АК прост в использовании и надёжен. Его части не обработаны так, чтобы плотно прилегать друг к другу, по сравнению с таким оружием, как [американская винтовка] AR-15. Следовательно, его легче собирать и разбирать, — отметили авторы публикации.
Советский ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7, эффективный для уничтожения тяжёлой бронированной техники, оказался в рейтинге четвёртым.
Есть множество вариантов РПГ, разработанных разными странами. Он стал очень популярным во время войны во Вьетнаме, — указали в издании.
Пятую позицию там отвели американским беспилотникам MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.
Ранее стало известно, что американское издание The National Interest составило пятёрку самых грозных видов оружия, созданных в Советском Союзе. На первом месте оказался автомат Калашникова 1947 года. Автор материала назвал главными преимуществами АК-47 небольшой вес, простоту использования и сборки.