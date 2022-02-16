Авиаполк с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» пополнил дальнюю авиацию

Первый авиаполк, на вооружении которого находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пополнил состав дальней авиации. Он будет применяться для поражения важных, защищённых целей, ведь атаку этим оружием на данный момент отразить невозможно, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Новый отдельный полк МиГ-31К, в оснащении которого используются ракеты «Кинжал», размещён на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области. При этом он подчинён командованию Дальней авиации, случай включения истребителей в этот вид авиации впервые зафиксирован в истории военного ведомства России. Новый полк уже приступил к учебно-боевой работе, отметил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

МиГи с «Кинжалами» предназначены для ударов по стратегически важным целям. Они могут сопровождать дальние бомбардировщики и вместе с ними наносить удары «Кинжалами». Так легче планировать совместные действия. Одновременно МиГи смогут прикрывать бомбардировщики от истребителей противника, — сообщил Горбенко.

При этом переброска истребителей МиГ-31, также оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в Калининградскую область вызвала немало шума на Западе. По мнению европейских экспертов, она связана с необходимостью обеспечения возможности оперативного удара по командным штабам НАТО, расположенным на территории Европы. Российские истребители смогут в течение нескольких минут подняться в воздух , а гиперзвуковые «Кинжалы» смогут поразить любую цель практически во всей Европе. К таким выводам пришли журналисты Forbes.

На российской базе в Калининградской области истребители МиГ-31К обычно не размещаются. Калининградская область хорошо защищена мощной группировкой сухопутных войск, и там же находятся корабли Балтийского флота ВМФ России, а также способные нести ядерный заряд ракеты малой дальности «Искандер». Логично предположить, что размещение в Калининграде МиГ-31К — это, скорее всего, целенаправленное предупреждение НАТО. Угроза возмездия налицо, если Альянс вдруг задумается об интервенции в ответ на возможные военные действия России на Украине, — написал журналист издания Себастьян Роблин.

Ранее сообщалось, что на авиабазу Хмеймим в Сирии переброшены дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и сверхзвуковые высотные перехватчики МиГ-31К с ракетами «Кинжал», они примут участие в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море, сообщили в Минобороны России. Лётчики преодолели расстояние в 1,5 тыс. километров.