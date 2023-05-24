Зюганов назвал оскорбительными планы Киева лишить Брежнева звания Зюганов назвал оскорбительными планы Киева лишить Брежнева звания почетного гражданина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Планы Киевского горсовета лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева оскорбительны, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. В интервью KP.RU он отметил, что такое решение является кощунственной и вызывающей расправой над историей.

Леонид Ильич родился на Украине, прожил великую жизнь — сражался в Великую Отечественную на Малой Земле. <...> То, что вытворяют киевские депутаты, — это расправа над историей, тем более над биографией выдающегося человека. Она — эта расправа, кощунственная и вызывающая, но ничего нового в этом нет, — пояснил Зюганов.

По словам председателя КПРФ, Брежнев за 15 лет построил на Украине огромное количество заводов. Зюганов уточнил, что все, что кормило страну, было достижениями генерального секретаря ЦК КПСС и советского народа. Он также заявил, что в этом вопросе киевские депутаты открыто проявляют себя как пособники нацизма.

Депутаты администрации Киева ранее собрались рассмотреть вопрос о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Вопрос будет решен на заседании 25 мая, в этот день могут лишить званий и других советских политических деятелей.