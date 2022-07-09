Запорожье попросило у России помощи с газоснабжением Глава ВГА Запорожья Балицкий обратился к России с просьбой помочь в вопросе газоснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Запорожской области обратились к российским властям с просьбой помочь решить вопрос с газоснабжением, сообщил в своём Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. По его словам, Киев отключил регион от газа, в связи с чем запорожские власти обратились за помощью России, в частности, попросили прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения.

Запорожская область отключена от газоснабжения. Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области, — отметил Балицкий.

Замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что газоснабжение местных жителей было нарушено после обстрелов со стороны ВСУ. Он добавил, что украинская сторона обвинила в произошедшем Москву. По его словам, на Украине сразу же начали заявлять, что жители Запорожья сами себя обстреляли и сами же отключили себе газ.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук поделился, каким образом можно защитить Запорожье от дальнейших обстрелов. По его словам, вооруженным силам необходимо перерезать трассу на Славянск, что сделает ситуацию для украинских войск еще более катастрофической, и создать пояс безопасности от Запорожья до Одессы.