«Запал враждебной политики»: МИД России обвинил ФРГ в разрушении отношений МИД России уличил Германию в попытках снять вину за эскалацию в отношениях

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МИД России расценил требование внешнеполитического ведомства ФРГ закрыть генконсульства РФ в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне до 31 декабря на фоне решения Берлина сократить консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг с целью дальнейшего разрушения отношений между странами. В Москве отметили, что именно ФРГ в последнее время под надуманными предлогами инициировала высылки дипломатов и задерживала выдачу виз, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию. Вновь призываем германские власти остановиться. Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры, — заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В МИД подчеркнули, что в Германии должны понимать, что вся ответственность за деградацию отношений с Россией лежит на их стороне. В ведомстве заверили, что провокационные действия Берлина не останутся без должной реакции со стороны Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия уже испытывает на себе экономические последствия военной поддержки Украины. Представитель Кремля отметил, что Берлин признал рецессию с устойчивой инфляцией на уровне 7%. По словам Пескова, это значит, что немцы каждый год будут беднеть на 7% и рано или поздно властям стран Европы придется отвечать за это перед своим народом.