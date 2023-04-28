Захарова жестко ответила послу США в Москве Захарова раскритиковала слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что США продолжают поставлять вооружение военным ВСУ, которые занимаются убийством российских граждан. Так дипломат прокомментировала слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что наличие у Вашингтона любого рода разногласий с властями России не означает, что у Штатов имеются разногласия с ее народом.

Народ России убивают по наводке США, на деньги США, из оружия США, руками режима, приведенного к власти США в результате государственного переворота, срежиссированного США, — написала Захарова.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства также раскритиковала журналистов «Коммерсанта», которые поблагодарили Трейси «за первое интервью изданию».

До этого Трейси заявила, что термин «англосаксы», упомянутый в обновленной Концепции внешней политики России, показался ей странным и почти средневековым. По ее словам, этот термин не передает сущность США как многонационального государства. По мнению Трейси, слово «англосаксы» не отображает суть США, как страны, в которой проживают представители разных народов со всего мира, которые «вносят свой вклад в американскую культуру, значительно обогащая американскую жизнь».