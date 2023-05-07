Захарова расценила слова Буданова об убийстве россиян как удар по США Захарова: глава ГУР Минобороны Украины высказыванием об убийстве россиян нанес удар по Белому дому

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов своим высказыванием об убийстве россиян в любой точке мира нанес удар по Белому дому, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она написала в Telegram-канале, что администрация президента США Джо Байдена спонсирует террористический режим Киева.

Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм, — написала она.

Ранее Буданов сообщил в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, что «мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины».

6 мая в Нижегородской области взорвали Audi Q7 писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. В результате водитель погиб, а Прилепин получил серьезные ранения. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и глубиной 0,7 метра.

У Прилепина были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. В больницу публицист поступил в сознании.

Полицейские задержали подозреваемого в причастности к покушению на писателя. Мужчина 1993 года рождения ранее был судим. Позднее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в причастности к покушению на писателя.

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля. Взрыв произошел в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. Машину моментально охватило пламя, она вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.