Захарова назвала Зеленского попрошайкой Захарова: Зеленский поехал в США просить у Запада деньги и новое оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в США просить у Запада деньги и новое оружие, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В свете этого она назвала украинского лидера попрошайкой.

В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского, теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом, встречи в конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев, — сказала Захарова.

19 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где он планирует выступить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский прилетел вместе с женой Еленой. В рамках визита в США Зеленский также намерен встретиться с главой государства Джо Байденом, лидерами палат Конгресса США и с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что Зеленский прибыл в США на своем самолете впервые.

Координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби ранее заявил, что на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН не запланированы встречи между представителями украинской и российской делегаций. Отмечается, что она продлится до 26 сентября. Россию представляет глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в состав российской делегации вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и постпред России при ООН Василий Небензя.