Захарова назвала депортацию русских из Латвии «агрессивным национализмом»

Фото: МИД РФ

Десятки тысяч русских, живущих в Латвии еще со времен СССР, перестали получать пенсии и медицинскую помощь, многим предписано покинуть страну, такая политика властей республики является проявлением «агрессивного шовинистического национализма», рассказала в беседе с KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Рига продолжает войну со всем русским.

К сожалению, Латвия сегодня продолжает проводить бескомпромиссно русофобскую политику, в очередной раз демонстрируя свой агрессивный шовинистический национализм, возведенный в ранг государственной идеологии, — подчеркнула Захарова.

Как напоминает издание, с 1 сентября в Латвии вступил в силу закон, согласно которому не сдавшие экзамен на знание латышского языка могу быть депортированы из страны. Это касается десятков тысяч людей, в том числе пенсионеров, живущих в республике еще с советских времен.

Мария Захарова подчеркнула, что такие действия латвийских властей неприемлемы для любого правового государства. В связи с этим в России прорабатываются дальнейшие меры по упрощению репатриации соотечественников из недружественных государств.

Ранее более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, получили уведомления о возможной высылке из страны. Это касается тех, кто не успел подать документы на вид на жительство в Евросоюзе.