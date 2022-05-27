«За наличие интеллекта»: Захарова о «подарке» Киссинджеру Захарова: Киссинджер попал в базу «Миротворца» за наличие интеллекта

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что необычный «подарок» на День Рождения в виде включения в базу «Миротворца» бывший госсек США Генри Киссинджер получил «за наличие интеллекта». Дипломат предложила Вашингтону не мучиться с выбором подарка на 100-летие и сразу включить нобелевского лауреата в санкционный список.

Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное. Чтобы не мучались над формулировкой, предлагаю «одну короткую фразу» — «за наличие интеллекта», — написала Захарова.

Экс-госсекретарь США во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы.

После этого политик попал в список «Миротворца» в качестве «участника информационной спецоперации России», кроме того, его обвинили в шантаже. Позже политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru как и Захарова назвал внесение Киссинджера в «список врагов» Киева украинским «подарком» на День Рождения.