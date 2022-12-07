Юрист: аутентификация в компьютерных играх нарушит приватность игроков Юрист Ляхманов: аутентификация в компьютерных играх нарушит приватность игроков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете законодателей предложили использовать сервис «Яндекс ID» для аутентификации пользователей в играх, сообщает «Парламентская газета». Юрист в сфере интеллектуальной собственности Кирилл Ляхманов считает, что передача данных несовершеннолетних не отвечает требованиям приватности, применяемым к персональным данным. Он также подчеркнул, что пользователи должны проходить процесс аутентификации для доступа только к играм с ограничениями.

При разработке законопроекта необходимо будет установить механизм, по которому будет определяться, к какой именно игре доступ можно иметь только с помощью сервиса аутентификации, а какие игры можно будет запустить без него, — уточнил Ляхманов.

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в свою очередь отметил, что обязательная идентификация геймеров является избыточной. Он уточнил, что российские игровые платформы уже имеют механизмы подтверждения родительского согласия, а реализовать такую политику на зарубежных платформах будет тяжело из-за геополитической ситуации. Эксперт убежден, что вопрос о доступе ребенка к играм должен решаться внутри семьи.

Члены Комиссии Совета законодателей по информполитике предложили создать реестр запрещенных в России компьютерных игр. Также разработчиков предложили обязать идентифицировать пользователей через российские системы идентификации. Целью подобной меры является профилактика и противодействие экстремизму и терроризму, а также обеспечение дополнительной безопасности аккаунтам пользователей.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. По ее словам, в настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия.